Terni, Giunta delibera co-organizzazione del "Presepe Vivente" - Tuttoggi

La co-organizzazione, deliberata su proposta di tutti gli assessori competenti, non comporta contributi economici; tiene conto del patto di collaborazione in corso, concedendo tutte le agevolazioni previste dalla normativa per l’utilizzo degli spazi e del suolo pubblico.

“Un’iniziativa dalla forte connotazione sociale e comunitaria”

“Si tratta – sottolineano gli assessori proponenti – di un’iniziativa dalla forte connotazione sociale e comunitaria, che rappresenta il risultato di una serie di attività socio-culturali e di attività laboratoriali presso gli istituti scolastici IPSIA, ITT Allevi, presso la scuola Elementare e dell’Infanzia ‘Falcone e Borsellino’, presso il Liceo Ginnasio Tacito e il Liceo artistico Metelli”