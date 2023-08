Terni, furto in villetta di Villa Palma: ladro preso da Polizia con gioielli in mano - Tuttoggi.info

Terni, un arresto e una denuncia nell'ambito dell'operazione Estate Sicura. Un denuncia per furto di bici elettrica

Sono iniziati già da qualche giorno i controlli straordinari della Polizia di Stato di Terni, disposti dal Questore Bruno Failla, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati in genere, con particolare attenzione ai reati contro il patrimonio, come i furti in abitazione.

Terni, Polizia impegnata in “Estate Sicura”

L’attività, messa in atto da tutte le articolazioni della Questura, in particolare dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, è finalizzata a garantire che questo periodo estivo di ferie e di vacanza, si svolga in tutta sicurezza, sia per i ternani che decidono di partire per brevi o lunghi periodi, che per quelli che invece rimangono in città, così da garantire a tutti un’Estate Sicura.

I primi interventi martedì 1° agosto, quando una persona è stata arrestata in flagranza di reato per furto in abitazione ed un’altra denunciata per ricettazione.

Furto in villetta a Villa Palma

L’uomo arrestato è stato sorpreso dalla Squadra Volante ancora nella villetta che stava svaligiando in zona Villa Palma: al rientro in casa, poco prima delle 18:00, i proprietari hanno visto la porta d’ingresso scassinata ed hanno subito chiamato il NUE – Numero Unico di Emergenza – 112; immediato l’arrivo della pattuglia della Volante che ha sorpreso l’uomo, a volto scoperto, con in mano i gioielli che aveva appena rubato.

Volante sorprende ladro con gioielli in mano

E’ stato portato in questura ed identificato: si tratta di 52enne residente a Spoleto, originario di Cagliari, con precedenti penali per furto in abitazione; nella direttissima di mercoledì pomeriggio è stato posto agli arresti domiciliari per furto in flagranza, aggravato dal danneggiamento del portoncino di ingresso.

Ladro di bicicletta elettrica

Nella stessa giornata di martedì, l’intervento della Squadra Volante è stato richiesto da un uomo che ha riconosciuto come propria, una bicicletta elettrica legata ad un palo davanti all’ingresso del centro commerciale Cospea. I poliziotti si sono appostati ed hanno aspettato che qualcuno arrivasse a riprenderla ed infatti, poco dopo, è arrivato un giovane che ha aperto il lucchetto della catena con le chiavi.

Denuncia per ricettazione

E’ stato fermato e, alla richiesta di spiegazioni, ha detto di aver comprato la bici al mercato di Porta Portese a Roma, ma dai riscontri con la dettagliata descrizione della denuncia di furto sporta dal proprietario, è risultato evidente che si trattasse proprio della stessa bicicletta elettrica. Il giovane, un 36enne originario del Bangladesh, è stato denunciato per ricettazione.