Terni, Francescangeli caccia Kenny dal consiglio: arriva la Polizia - Tuttoggi.info

Terni, in consiglio comunale deve intervenire la Polizia Locale per placare la 'guerra' tra la Francescangeli e il consigliere Kenny

Clima teso e decisamente pesante quello che si respira nel consiglio comunale di Terni, già nella giornata di ieri, 27 giugno, il Bandecchi che abbaia durante il question time era stata un’avvisaglia generale della tempesta scoppiata nella mattina di oggi, 28 giugno. La presidente del consiglio comunale, Sara Francescangeli, ha espulso dall’aula il consigliere dell’area Pd (Terni Immagina) José Maria Kenny: “Questi tono non li usa con me, li usa a casa con i suoi famigliari che lo consentono. Queste intemperanze non sono più tollerate. Chiedo alla Polizia di accompagnare il consigliere fuori dall’aula” – così, urlando, lo ha poi invitato ad uscire e bene tre agenti della Polizia Locale si sono avvicinati a Kenny per scortarlo fuori.

Francescangeli-Kenny, arriva la Polizia

La tempesta è scoppiata dopo alcune osservazioni del consigliere Kenny su un atto di bilancio, rispetto al quale vengono messe in evidenze alcune che vengono rappresentante come incongruità. A Kenny risponde il consigliere di AP, Badini, che contesta le osservazioni del consigliere di minoranza. A questo punto Kenny vorrebbe intervenire ulteriormente ‘per fatto personale’, per essere stato ritenuto, in sostanza, ‘bugiardo’, ma il presidente Francescangeli gli nega l’intervento. Da qui le vibranti proteste del consigliere Kenny e la dura reazione della Francescangeli che invoca l’intervento della Polizia Locale per far allontanare Kenny dall’aula.

