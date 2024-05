Terni, fine settimana tra risse e strage patenti: 4 denunce - Tuttoggi.info

Terni, alla guida sotto effetto di alcol e droga. Sospesa patente e denuncia per una persona positiva al drug test. Controlli della Polizia

Un altro fine settimana ‘agitato’ quello appena trascorso a Terni, dove il bilancio delle patenti sospese per guida in stato di ebrezza e assunzione di droga è di 7; almeno due, invece, le risse scoppiate nel centro storico, una con conseguenze abbastanza gravi. In particolare, nella sera di sabato 11 maggio un giovane uomo di origine tunisina è stato aggredito da un gruppo di connazionali all’altezza della scuola media “Leonardo Da Vinci”: la scena è stata particolarmente violenta per la quantità di calci e pugni inferti alla vittima che ha richiesto l’intervento del 118. Giunto sul posto, il personale sanitario ha provveduto a prestare le prime cure in loco per poi trasferire il paziente al Pronto Soccorso per le lesioni riportate alla testa. Sul posto anche Polizia Locale, Polizia di Stato e Carabinieri, tutti presenti in zona per i controlli interforze del territorio. Le immagini dell’aggressione dovrebbero essere state riprese dalle telecamere di sicurezza presenti in zona e non sarà difficile per le forze dell’ordine risalire ai responsabili del pestaggio.

Strage di patenti, alla guida sotto effetto di alcol e droga

Sempre nel fine settimana, tra sabato 11 e domenica 12 maggio, la Polizia di Stato ha messo in atto una serie di controlli anti droga e anti alcol. Secondo quanto riferito dalla Questura 29 sono state le persone sottoposte a controllo, di cui sette di loro sono risultate positive all’alcoltest e sanzionate con la relativa sospensione della patente per guida in stato d’ebbrezza. Per tre di loro è anche scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria, come previsto dal codice della strada, in quanto il tasso alcolemico superava il valore di 0,80 g/l. Una persona invece è risultata positiva al drug test e sanzionata per guida in stato di alterazione psico-fisica causata dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e deferita alla locale Procura della Repubblica.

Le raccomandazioni

La Polizia di Stato ricorda che il Codice della Strada prevede conseguenze importanti, per la guida in stato di ebbrezza e di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, che possono essere sia di tipo amministrativo, che penale, inoltre nel caso in cui il conducente sia anche proprietario del veicolo e superi il tasso alcolemico di 1,5 g/l. è prevista anche la confisca del veicolo. La prevenzione dell’incidentalità, soprattutto giovanile, rappresenta non solo una esigenza, ma un obiettivo irrinunciabile e prioritario che trova per altro fondamento nelle direttive ministeriali di cui questi controlli sono attuazione.