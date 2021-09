Terni Film Festival, si cerca la canzone ufficiale della XVII edizione - Tuttoggi

Terni Film Festival, un concorso per selezionare la canzone ufficiale della XXVII edizione; "più che una gara è una opportunità".

Terni Film Festival: sarà selezionata attraverso un concorso la canzone ufficiale della XVII edizione. Per la prima volta la kermesse, diretta da quest’anno da Riccardo Leonelli (nella foto) avrà una canzone ufficiale, selezionata tra tutte quelle che parteciperanno al concorso “Una canzone per il Terni Film Festival”.

Cipolla: “Più che una gara è una opportunità”

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Istess Cinema e Istess Musica, ed è diretto da Marialuna Cipolla. “Più che una gara – spiega Cipolla – questa vuole essere una grande opportunità per giovani cantautori e compositori”. “In questo modo – continua – potranno farsi conoscere, registrare la propria canzone in una sala di incisione, e presentarla su un palco importante”.

Il vincitore potrà addirittura registrare con mezzi professionali

Grazie alla sponsorizzazione dell’”Experienced Recording Studio” il vincitore del concorso non solo riceverà l’”Angelo di Dominioni” ed eseguirà il brano sul palco del Politeama; potrà anche registrare con mezzi professionali il proprio brano, che diventerà poi la colonna sonora ufficiale del Terni Film Festival, accompagnando tutti i momenti più importanti.

Regolamento

Si potrà concorrere con un solo brano ispirato al tema della sedicesima edizione del festival: “Cosa sarà”. Il brano potrà essere strumentale o con testo, in qualsiasi lingua, attinente a qualsiasi genere musicale. La partecipazione è gratuita. Il brano inedito deve essere inviato in forma audio o video insieme al pdf contenente il testo della canzone (se presente), e a un secondo pdf con i dati e un recapito (mail e/o telefonico) di compositore/i e autore/i, all’indirizzo mail: musica.istess@gmail.com (entro e non oltre il 20 Settembre 2021).

È richiesta, infine, la disponibilità del vincitore a registrare il brano in studio, entro il 20 ottobre 2021. Lo stesso dovrà poi eseguire la canzone live in una delle giornate del Terni Film Festival.