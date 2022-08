Terni, fiera di San Matteo slitta al 2 ottobre a causa delle elezioni politiche - Tuttoggi

La fiera di San Matteo si terrà, come ogni anno, lungo via del Centenario, in prossimità della sua sede storica, Campitello. Il Comune di Terni provvederà all’organizzazione e alle ordinanze per il traffico veicolare.

La Fiera di San Matteo, insieme alla Fiera del Cassero (20 novembre), di Santa Lucia (11 dicembre) e di San Valentino (14 febbraio), fa parte del calendario delle fiere tradizionali della città di Terni.