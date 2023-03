Terni Festival, il 20 marzo un evento dal titolo “La sostenibilità tra economia e diritto”

Interverranno: Luca Castelli, professore associato di Diritto Pubblico nel Dipartimento di Economia

dell’Università degli Studi di Perugia; Federica Innocenti, professore associato di Diritto Commerciale presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia; Alessandro Montrone, professore ordinario di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia; Loris L.M. Nadotti, professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari nel Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia.

La sostenibilità nella prospettiva del Diritto Pubblico, del Diritto Commerciale, della Comunicazione Aziendale e della Finanza

Il tema della sostenibilità sarà affrontato nella prospettiva del Diritto Pubblico, del Diritto Commerciale, della Comunicazione Aziendale, della Finanza. Il concetto di sostenibilità, difatti, si presta a differenti letture e declinazioni. “Il nostro contributo – si legge in una nota dei docenti – vuole riflettere la ecletticità delle tematiche da noi trattate sia nella ricerca scientifica che nella didattica a livello universitario, in corsi in cui a insegnamenti economici e aziendali si alternano discipline giuridiche e quantitative”.

“Terni Festival: didattica, innovazione, ricerca e territorio”

L’iniziativa “Terni Festival: didattica, innovazione, ricerca e territorio” intende valorizzare l’identità di Terni quale città universitaria attraverso eventi realizzati con il supporto delle forze vive del territorio, rivolti, in primo luogo, agli studenti e alle loro famiglie. Questa azione mira a rendere visibile l’elevata qualità dell’offerta formativa dell’Università di Perugia nella sede ternana e il suo stretto legame con le tecnologie emergenti.