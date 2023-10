Terni, espulsi 5 cittadini stranieri - Tuttoggi.info

La Questura di Terni, tramite la 3° sezione dell'Immigrazione, ha provveduto a espellere 5 cittadini stranieri

E’ stata una giornata davvero intensa quella di lunedì 9 ottobre per la Polizia di Stato di Terni, con l’Ufficio Immigrazione impegnato da mattina presto, a tarda sera per eseguire cinque espulsioni di altrettanti cittadini stranieri. L’attività della 3° Sezione dell’Immigrazione ternana infatti, provvede, oltre alla quotidiana attività di verifica, anche domiciliare, e di costante contatto con l’Autorità Giudiziaria e con le Case Circondariali della Provincia, anche a dare esecuzione ai provvedimenti espulsivi degli stranieri irregolari, fermati in tutto il territorio provinciale, sia dalla Polizia di Stato, che dalle altre Forze dell’Ordine.

Terni, espulsi 5 cittadini stranieri

Lunedì scorso, a seguito di varie operazioni che hanno portato al rintraccio nel territorio provinciale di diversi cittadini stranieri irregolari, sono state eseguite cinque espulsioni nei confronti di: due tunisini, di 24 e 20 anni, arrivati da qualche giorno in Europa e respinti al confine francese, un gambiano di 25 anni con precedenti penali, un marocchino di 22 anni con precedenti per spaccio, che non potranno fare rientro in Italia per 5 anni, e un albanese di 22 anni, che aveva appena terminato gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per spaccio, che è stato espulso per pericolosità sociale e che non potrà fare rientro in Italia per 10 anni.

In totale dall’inizio dell’anno sono 119 le espulsioni eseguite dalla Polizia di Stato di Terni.