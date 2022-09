Terni, Emporio "San Vincenzo de' Paoli" festeggia 6 anni di attività: dal 2016 aiutati 927 bambini - Tuttoggi

In sei anni 27 bambini seguiti di 35 nazionalità diverse

In questi sei anni sono stati seguiti 927 bambini di 35 nazionalità diverse. 147 i bambini inseriti nel 2022; di quest’ultimi, 102 provenienti dall’Ucraina. Nelle prime tre settimane di settembre 2022, ancora, sono stati aiutati 353 bambini, a molti dei quali è stato consegnato materiale scolastico. Oltre a ciò la consueta distribuzione di pacchi alimentari e prodotti di igiene, di culle, carrozzine e seggiolini.

L’Emporio Bimbi

Il progetto interessa bambini di età compresa tra 0 e 12 anni appartenenti a famiglie di diverse nazionalità. Si tratta, nello specifico, di persone che vivono situazioni di difficoltà economica o esistenziale, famiglie straniere non perfettamente integrate, famiglie italiane.

I progetti realizzati

Infine, nel corso degli anni, i volontari hanno realizzato importanti progetti: “Fratelli di culla”, il comodato gratuito di carrozzine e passeggini per neonati; il progetto “Unire”, un corso di digitalizzazione per mamme e figli; “Liberi di sognare e crescere” realizzazione, ad opera dei bambini ucraini, di mattonelle in ceramica da appendere in città per richiamare l’attenzione sull’importanza della pacifica convivenza.

All’Emporio Bimbi, inoltre, anche opportunità formative e di integrazione con i laboratori di musica, inglese, danza, pittura, riciclo, con l’aiuto compiti, feste e momenti di aggregazione animati dai giovani.