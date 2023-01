Terni e Narni in lutto, è morto l'avvocato Minciarelli - Tuttoggi

Lutto per la morte di Massimo Minciarelli: l'avvocato e giornalista è deceduto dopo aver lottato contro una malattia

Massimo Minciarelli, noto giornalista e avvocato di Terni, è morto all’età di 69 anni. La morte lo ha colto nella mattina di oggi, giovedì 26 gennaio, in seguito a una lunga malattia contro la quale Massimo ha combattuto col temperamento che lo ha sempre contraddistinto nella vita. Dopo un intervento chirurgico sembrava che le sue condizioni lasciassero sperare per il meglio, ma la malattia ha avuto il sopravvento. Stimato negli ambienti professionali, l’avvocato Minciarelli aveva una vera e propria passione sportiva per la Ternana e la Narnese, società delle quali amava parlare nelle trasmissioni locali nel ruolo di conduttore e opinionista.