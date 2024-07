Terni e il mondo del calcio piangono la morte di Fabio Melillo - Tuttoggi.info

Tanti gli attestati di cordoglio per la scomparsa di mister Fabio Melillo. Camera ardente nella casa funeraria Rossi

Grande cordoglio a Terni e nel mondo del calcio per la scomparsa di Fabio Melillo. L’allenatore della Ternana Women si è spento oggi, sabato 6 luglio, all’età di 58 anni. La camera ardente sarà allestita dopo le ore 17 nella casa funeraria delle onoranze funebri “Rossi”, in via Gonzaga 39 a Terni.

Innumerevoli gli attestati di cordoglio che si stanno susseguendo in questi minuti. A partire dalla Ternana Calcio: “Il presidente Nicola Guida e la Ternana Calcio, in tutte le sue componenti, partecipano commossi al dolore per la scomparsa di Fabio Melillo, allenatore della Ternana Women. Alla famiglia ed alla Ternana Women tutta la nostre più sentite condoglianze per la perdita di un uomo perbene, prima ancora che un ottimo professionista”.

Il delegato provinciale del Coni, Fabio Moscatelli, ha voluto esprimere sui social le proprie condoglianze ed anche quelle quelle del comitato da lui guidato alla famiglia ed alla Ternana Women: “Una notizia terribile di quelle che rendono difficile il vivere quotidiano. Fabio Melillo, un Uomo Perbene, una di quelle persone che è stato bello aver incontrato e conosciuto. Un grande tecnico, preparato, competente, appassionato ma soprattutto pieno di quell’umanità che lo ha fatto amare dalle sue ragazze e dal suo mondo. Quando ci lascia chi ha amato lo Sport, chi ne ha fatto la sua ragione di vita in tutti noi che abbiamo creduto negli stessi valori, negli stessi ideali resta dentro un perché a cui non sappiamo dare risposta. Oggi siamo tutti più soli. In piedi davanti alla panchina, per l’eternità… Ciao Mister. RIP“.

Cordoglio anche dall’associazione italiana allenatori di calcio: “Il presidente Renzo Ulivieri, la referente nazionale per il calcio femminile Valentina De Risi e tutta l’AIAC piangono la prematura scomparsa dell’allenatore della Ternana Woman Fabio Melillo. Alla famiglia di Fabio vanno le più sentite condoglianze in questo terribile momento”.

(foto Alberto Mirimao)