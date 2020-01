Terni, donna investita da giovane positivo alcoltest | Ricoverata in prognosi riservata - Tuttoggi

Nella notte appena trascorsa si è verificato un grave incidente in viale Cesare Battisti, nell’ambito del quale un giovane spoletino di 25 anni, a bordo della propria auto ha investito una donna di 50 anni che stava attraversando la strada.

Secondo quanto è stato possibile apprendere, l’impatto tra il veicolo e il pedone è stato particolarmente violento, tanto che la donna è caduta rovinosamente a terra, riportando serie conseguenze.

Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto ai rilievi di rito e un equipaggio del 118. I sanitari hanno provveduto alle prime cure in loco per poi trasferire la paziente in codice rosso al Pronto Soccorso di Terni, dove è stata ricoverata con riserva di prognosi. Dai successivi accertamenti il giovane è stato trovato positivo all’alcoltest e quindi denunciato.