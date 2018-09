Terni, domani lavori alla rete idrica in via Narni | Possibili disservizi

Sono previsti per venerdì 14 settembre, lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di Terni in zona Via Narni. Il cantiere, informa il Sii, sarà aperto dalle 8.30 alle 13.30 e potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione e carenze localizzate e temporanee.

Le zone interessate sono: Via Narni, dall’incrocio con Via del Convento fino all’incrocio con Strada di Carone, e zone limitrofe. Nel rispetto della normativa, e tenendo conto delle esigenze dei cittadini, delle attività economiche e dei servizi pubblici della zona, sono state effettuate le necessarie comunicazioni preventive. Il Sii metterà a disposizione servizi potenziati di contact center per ogni necessità.

