Terni, divieto di vendita di frutta e verdura all'esterno dei negozi - Tuttoggi.info

Divieto di vendita di frutta e verdura all'esterno dei negozi, il vicesindaco, Riccardo Corridore, firma ordinanza

No a generi alimentari, in particolare frutta e verdura, fuori dai negozi. Ne va di mezzo l’adeguata conservazione dei medesimi e la salute dei consumatori. Il vicesindaco Riccardo Corridore, per conto del sindaco Bandecchi, ha firmato un’ ordinanza che prevede, oltre all’ammenda, fino a sei mesi di chiusura per chi non rispetta il provvedimento comunale. Una ordinanza che è stata trasmessa a tutte le autorità che si occupano dei controlli.

Frutta e verdura rischiano dai 15 ai 60 giorni di chiusura

“Agli esercenti commerciali di generi alimentari, con particolare riferimento ai venditori di frutta e verdura – recita il provvedimento – è vietata l’esposizione di frutta, legumi, erbaggi, generi alimentari e simili al difuori dei locali di vendita sia su suolo pubblico che privato o di uso pubblico o aperto al pubblico.

Verrà applicata la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio:

alla prima violazione accertata 15 giorni , alla seconda violazione accertata 60 giorni , alla terza violazione accertata 6 mesi”.