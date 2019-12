Terni, controlli antidroga | Cani poliziotto davanti alla scuola - Tuttoggi

Aggiornamento ore 15.45 – Rispetto ai controlli con unità cinofila “Faye”, sono stati rinvenuti frammenti hashish nell’aiuola vicino istituto scolastico. All’ interno di uno scooter rinvenuti 10 petardi di genere proibito per minori per i quali si sta accertando luogo di acquisto. Nei controlli presso la stazione a un cittadino nigeriano richiedente asilo è stata rinvenuta la somma di circa 4000 euro in contanti nascosta nei calzini. Sono ora in corso gli accertamenti per verificare se provento illecita attività.

Controlli diffusi e interforze su indicazione del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Anche a Terni, Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza sono stati impegnati in attività di prevenzione e repressione dei reati predatori, di spaccio e di ottemperanza alle misure restrittive.

In particolare, oltre i luoghi abitualmente ritenuti più a rischio, l’attenzione della Polizia di Stato è stata rivolta alla scuola tecnica Allievi-Sangallo, dove, in concerto con la dirigente scolastica Cinzia Fabrizi, sono arrivati antidroga per controllare gli alunni e la zona circostante la scuola.

Il servizio ad ampio raggio è stato poi esteso alla stazione ferroviaria per contrastare il fenomeno del pendolarismo criminale.