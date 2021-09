Terni, Consiglio Comunale approva 200.000 euro per Piazza Tacito - Tuttoggi

Terni: il Consiglio Comunale, con 20 voti a favore, 7 contrari e 6 astenuti, ha stabilito di impiegare 200.000 per la pavimentazione di piazza Tacito.

A Terni il Consiglio Comunale ha approvato 200.000 euro per Piazza Tacito, ratificando, di fatto, la delibera adottata d’urgenza dalla Giunta Comunale lo scorso 4 agosto: “Interventi di manutenzione straordinaria, recupero funzionale della pavimentazione pregiata e rimodulazione della circolazione stradale di piazza Cornelio Tacito”.

Palazzo Spada, dunque, ha optato per la linea tecnica del progetto definitivo e le derivanti variazioni al Dup 2021-2023, nonché al bilancio di previsione 2021-2023.

Interventi atti alla manutenzione e al recupero funzionale della pavimentazione

Il progetto prevede l’esecuzione di interventi manutentivi straordinari tesi al recupero funzionale della pavimentazione della piazza. I lavori, in modo specifico, comprendono la bonifica delle fondazioni della pavimentazione nei tratti più danneggiati.

Niente aree di sosta centrali

Per quanto riguarda il traffico, invece, piazza Tacito, nel “lato stazione”, manterrà gli attuali flussi; tuttavia, su indicazione della Soprintendenza saranno eliminate le aree di sosta centrali, al fine di liberare la piazza e migliorare la vista della fontana.

Una spesa di 200.000 euro: 154.000 per i lavori a misura e 53.000 per la mano d’opera

L’importo complessivo degli interventi ammonta a 200.000 euro, di cui 154.000 per i lavori a misura e 53.000 per la mano d’opera. A questi bisogna aggiungere le somme a carico della stazione appaltante. L’intera somma verrà finanziata tramite diverso utilizzo di alcuni prestiti per interventi che non sono stati realizzati, mutui legati all’installazione di guardrails e all’arredo urbano.