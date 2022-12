Terni, concerto in piazza per Capodanno: in campo 95.000 euro - Tuttoggi

Concerto in piazza, a Terni, per Capodanno: 95.000 euro per l'iniziativa "Capodanno in Piazza".

Dopo il capodanno Rai all’Ast – quest’anno è Perugia la location scelta – il Comune di Terni intende proporre un evento di portata nazionale.

95.000 euro: sarebbe questa la cifra, stando a una delibera di Giunta approvata il 29 novembre scorso, dedicata all’iniziativa “Capodanno in Piazza”.