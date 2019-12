Terni, Comune 'vende acqua' ad Acea | Manca numero legale in consiglio per votare atto - Tuttoggi

Con l’assenza di ben 4 consiglieri della maggioranza e con il badge alzato dei rappresentanti del gruppo Uniti per Terni e di Michele Rossi, è mancato il numero legale per il regolare svolgimento del consiglio comunale di oggi, assemblea che si sarebbe tenuta intorno a una delle questioni che, al momento, rappresentano una spina nel fianco della giunta Latini; la cessione del 15% delle quote Asm del comparto SII in favore di Umbriadue, controllata di Acea.

Già nei giorni scorsi c’era stata una grande mobilitazione civica, guidata dal Movimento No Inceneritori, che si è concretizzata nella significativa presenza di cittadini nell’aula consiliare di Palazzo Spada, riuniti per protestare contro la politica del Comune.

Dopo i due appelli del presidente Ferranti, il consiglio è stato sciolto per mancanza del numero legale, fatto mancare dalla maggioranza, dal gruppo Uniti per Terni e da Michele Rossi con l’assenza, fisica o ‘politica’, totale di ben 8 consiglieri.

Una ‘vittoria’ della minoranza e delle associazioni di cittadini che, alla fine, hanno visto realizzata la loro richiesta, cioè quello di fermare l’iter burocratico-politico che porterebbe Acea ad essere partner di maggioranza nell’azienda partecipata del Comune. Tutti chiedono ulteriore tempo per esaminare una procedura che potrebbe creare al Comune anche problemi contabili.