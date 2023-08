Terni Comics al Clt, attesa per il Cosplay Contest | Il programma - Tuttoggi.info

Terni Comics, ecco il programma. Dal 2 al 3 settembre l'evento al Clt. Sfida tra Cosplayer,. Ci sarà anche l'Area Fantasyeval

Mancano pochi giorni al 2 e 3 settembre. Il Terni Comics è alle porte e le associazioni Nel Grimorio a.s.d. e Geek Out hanno svelato sul sito e sulla pagina Instagram della fiera il programma con tutte le attività che si svolgeranno all’interno del parco del Circolo Lavoratori Terni.

Terni Comics a Clt

Lo storico centro sportivo della città ospiterà la prima edizione della fiera cross-mediale e tutti gli eventi previsti. L’Area Conferenze – all’interno della biblioteca del circolo – ospiterà una serie di panel ed eventi eterogenei che spaziano dal mondo dell’editoria, ai giochi da tavolo e agli anime, passando i Meet&Greet con Maurizio Merluzzo insieme a Pow3r, e Moonryde – streamer italiani con numeri da capogiro su piattaforme quali Twitch e YouTube che sono stati annunciati nelle ultime settimane. L’Artist Alley sarà piena di illustratori che disegneranno ed incontreranno i loro fan entrambi i giorni; all’interno della tensostruttura che ospita l’area sarà inoltre possibile assistere a Lectio Magistralis e talk con gli ospiti più illustri quali Claudio Castellini, Claudia Ianniciello, Michele Rubini e Francesco Biagini.

Cosplay contest

L’Area Stageè sicuramente la più gremita con spettacoli ed eventi non-stop dall’apertura alla chiusura dei cancelli sia il 2 che il 3 settembre. Interviste, lezione di doppiaggio, anime vs comics, gameshow interattivi, spettacoli di spade laser e Cosplay Contest, questo e molto altro sul palco del CLT per un intrattenimento che copre tutte le aree di interesse della fiera.

Area Fanstasyeval

In Area Fantasyeval si potranno ammirare duelli di scherma medievale e dimostrazioni di volo con i falconieri mentre le aree Boardgames e Videogames saranno quelle ludiche per eccellenza, con tornei di giochi di ruolo e aste di giochi da tavolo nella prima e la possibilità di giocare sia con cabinati arcade e console degli anni ’80 che con console e titoli di ultima generazione nella seconda.

Il programma

Gli ospiti presentati e il programma della fiera fanno del Terni Comics un evento di risonanza nazionale, una fiera moderna votata all’intrattenimento e alla condivisione della passione per l’universo nerd in toto che unisce visitatori e organizzatori. È possibile acquistare i biglietti tramite il sito www.ternicomics.it – l’acquisto online è caldamente consigliato dagli organizzatori in quanto offre la possibilità di entrare in fiera tramite una fila prioritaria e la possibilità di acquistare un abbonamento per entrambi i giorni ad un prezzo scontato.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Circolo Lavoratori Terni, patrocinato dal Comune di Terni, dalla Provincia di Terni e dalla Regione Umbria e vede la partecipazione di numerosi sponsor del territorio ternano e nazionale.