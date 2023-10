Terni capitale dello spaccio in Italia, preoccupa indice criminalità - Tuttoggi.info

Terni al centro dello spaccio in Italia: aumentano violenza sessuali contro minori di 14 anni. Il dossier del Viminale

Terni è la capitale dello spaccio in Italia, a certificarlo è il dossier diffuso dal Viminale sull’indice di criminalità in Italia, che vede la città di Terni al primo posto proprio per le denunce per spaccio, al 4° per reati inerenti a sostanze stupefacenti e 58° per la produzione e il traffico di droga. Nella classifica generale la provincia si colloca al 58° posto in Italia con 3.037,8 ogni 100mila abitanti e 6.578 denunce totali. Ma non è solo lo spaccio a preoccupare, Terni risulta infatti 32° per omicidi colposi e 24° per omicidio colposo da incidente stradale, altri indicatori di grande rilievo che non rendono certo un quadro edificante della città. Terni, inoltre, si posiziona al 18° posto per associazione a delinquere.

Aumentano violenze sessuali contro minori di 14 anni

Un altro dato particolarmente odioso riguarda il numero delle violenze sessuali, in particolare nei confronti di minori di 14 anni: Terni è la 26° città in Italia in questa classifica e 9° per quanto riguarda le percosse in generale, 12° per danneggiamenti e 18° per incendi (23° per incendi boschivi).