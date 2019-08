Terni, cane precipitato da ponte | Vigili del fuoco in cerca dell’animale nel fiume

I Vigili del fuoco di Terni stanno continuando le ricerche lungo le sponde del nera per portare in salvo il cane caduto dal ponte di via Carrara. L’animale era scivolato sul greto del fiume e non riusciva a risalire, ma quando i caschi rossi si erano calati per recuperarlo, il cane si era spaventato e si era nascosto tra la vegetazione. La speranza è che sia ancora vivo e che possa essere portato in salvo dai Vigili del fuoco.

