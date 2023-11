Terni, boom minori non accompagnati | Corridore "Il Comune non può spendere così tanto" - Tuttoggi.info

Minori non accompagnati, il Comune spende un milione e mezzo e Corridore insorge "Atto dovuto, abbiamo molti dubbi"

Nella città di Terni c’è un trend in crescita che vede un’esponenziale crescita di minori non accompagnati: stando ai numeri forniti dalla Questura, si parla di un +40%, dato che costringe il Comune a impegnare ingenti risorse per fronte all’emergenza, infatti lo stanziamento previsto inizialmente nel Bilancio anno 2023, pari ad € 262.800,00, non è stato sufficiente per coprire le spese e con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 01/08/2023, lo stanziamento per l’anno 2023 è stato incrementato ad € 362.800,00: per l’anno 2023, una somma pari ad € 500.000,00 per coprire tutte le spese. La delibera di Giunta, con una variazione di bilancio di previsione per 237mila euro per il ricovero di minori non accompagnati, propone dunque di avere a disposizione un stanziamento complessivo pari ad € 500.000,00 per l’annualità 2023 e, quindi, un incremento pari ad € 137.200,00, per i suddetti capitoli, nel seguente modo:

▪ + € 137.200,00 Cap. 702 P.E.;

▪ + € 137.200,00 Cap. 445 P.U. C/C 1140.

Minori non accompagnati, Corridore “Impossibile spendere così tanto”

Il vicesindaco Riccardo Corridore è stato chiaro riguardo la delibera sulla variazione di bilancio di previsione per i fondi assegnati alla gestione dei minori non accompagnati: “Abbiamo trovato una soluzione scandalosa perché abbiamo speso oltre un milione e mezzo per i minori non accompagnati. Abbiamo molti dubbi sul modo di operare in questo settore. Questo è un atto dovuto perché i minori ci sono, quindi l’atto va approvato, ma merita approfondimento. Abbiamo ereditato questo sistema dalla precedente amministrazione e trovo ingiustificabile che il Comune spenda tutti questi soldi per i minori non accompagnati. Questa delibera deve essere approvata come atto dovuto”.

Delibera approvata

Il Consiglio comunale nel corso della seduta di questa mattina, lunedì 20 novembre, ha approvato, con 20 voti a favore e 3 contrari, la proposta di variazione di bilancio per il ricovero di minori stranieri non accompagnati presso le strutture residenziali del territorio. Respinto un emendamento del PD che chiedeva di approfondire la sperequazione tariffaria applicata dai vari gestori dei centri.

servizio in aggiornamento