Terni, bandi per nuovi semafori e segnaletica

Sono in corso (scadranno il 29 luglio) la gara Mepa per oltre 20mila euro per interventi di manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale e la gara Mepa per circa 12mila euro per la manutenzione degli impianti semaforici. Lo rende noto l’assessore alla mobilità e viabilità Benedetta Salvati. In particolare per quel che riguarda gli impianti semaforici gli interventi riguarderanno tra l’altro quelli di Viale F.Turati/Viale XX Settembre/Via Lungonera Savoia; Via Antiochia/ Viale Campofregoso.Regolatore; Viale dello Stadio/Viale Leopardi; Via Giacinto Menotti Serrati/Viale F.Turati; Strada Valnerina; Via del Centenario/Strada di Lagarello; Via Bramante; Via Merlino di Filippo/Viale F.Turati /Strada di S.Rocco.

“La Giunta comunale – sottolinea Benedetta Salvati – con una recente delibera del 24 giugno scorso ha provveduto ad assegnare cospicue cifre per la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale, come peraltro previsto dall’articolo 208 del Codice della Strada. Si tratta infatti di somme provenienti dalle previsioni di incasso per sanzioni amministrative e pecuniarie derivanti da violazioni del Codice della Strada. In questo modo potremo finalmente mettere in campo una strategia di manutenzione mirata e assicurare maggiore sicurezza ai cittadini che percorrono le strade del territorio comunale”.

Intanto per quel che riguarda le manutenzioni sugli impianti semaforici per i quali l’Amministrazione ha ricevuto diverse segnalazioni, gli interventi procederanno con urgenza una volta concluse le gare e dovrebbero essere eseguiti già prima di Ferragosto.

