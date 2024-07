Terni, Bandecchi 'perde i pezzi': la preside Margheriti lascia AP - Tuttoggi.info

Barbara Margheriti lascia il partito di Bandecchi "Esperienza politica terminata, torno alla vita privata". Fuga da Ap

Anche Barbara Margheriti, preside delle scuole medie “Nucula” e “Da Vinci” ha abbandonato l’impegno politico e Alternativa Popolare. Non sono ancora chiari i motivi per i quali la dirigente scolastica abbia messo fine alla sua esperienza politica (iniziata tra le fila del Pd), ma annuncia il suo ‘ritiro’ tramite Facebook: “La mia esperienza politica è terminata…torno alla vita privata e a dedicarmi completamente alla mia famiglia. Non c’è niente a me più caro”. Apparentemente sembrerebbero soltanto motivi personali, ma, secondo quanto trapela, ci sarebbero cause politiche precise e dissapori interni ai vertici del partito di Bandecchi. Dopo gli ex assessori Lucio Nichinonni e Mascia Aniello, gli ex coordinatori provinciali Lorenzo Filippetti e Raffaello Federighi, e il consigliere Danilo Primieri (passato al Gruppo Misto), Alternativa Popolare perde un altro membro di spicco.

