Terni, avviso pubblico per il nuovo amministratore delle farmacie comunali - Tuttoggi

Si cerca una nuova guida per le farmacie comunali di Terni dopo l’addio dell’amministratore unico Federico Ricci, andato a ricoprire il ruolo di capo di gabinetto della governatrice dell’Umbria Donatella Tesei.

Il sindaco Leonardo Latini ha infatti indetto nelle ultime ore un avviso pubblico per la nomina dell’amministratore unico di Farmacia Terni Srl. L’incarico ha durata fino alla approvazione del bilancio relativo al corrente esercizio 2019.

Sono richiesti i requisiti indicati negli indirizzi generali per le nomine e designazioni di rappresentanti del comune di Terni presso enti, aziende,società e istituzioni di competenza del sindaco, per il mandato amministrativo 2018- 2023.

Gli interessati a ricoprire la carica – in possesso dei requisiti evidenziati nell’avviso – potranno dichiarare la propria disponibilità, inoltrando al sindaco formale comunicazione in carta libera che dovrà pervenire, a mano o a mezzo posta, all’ufficio protocollo del comune di Terni entro e non oltre giovedì 26 dicembre 2019.

Nella domanda in busta chiusa, contenente curriculum, copia di un documento e le dichiarazioni contenute nell’avviso, dovranno risultare l’indicazione del mittente e l’indicazione della procedura alla quale si intende partecipare come di seguito riportato: “Richiesta di partecipazione alla procedura per la nomina dell’Amministratore unico della Farmacia Terni – S.r.L.”. Le domande potranno anche essere inviate all’indirizzo di posta certificata: comune.terni@postacert.umbria.it

Per ulteriori informazioni la sezione avvisi del sito istituzionale, l’albo pretorio on line, lo sportello del cittadino (via Roma 0744432201), il gabinetto del sindaco 0744549541, 540; fax 0744-549542.