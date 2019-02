Terni, auto pirata investe donna su strisce pedonali | Polizia cerca testimoni

share

Investita sulle strisce da auto pirata che poi si è data alla fuga; è successo nella serata di oggi in via Bramante, dove la donna di circa 50 anni, stava attraversando la strada in compagnia della figlia. Mentre le due donne si trovavano sulle strisce pedonali, un’auto è sopraggiunta colpendo in pieno la donna più anziana.

Dopo l’impatto il conducente dell’autoveicolo si è dato precipitosamente alla fuga senza fermarsi né prestare soccorso. Nel frattempo la donna ferita è stata soccorsa dai sanitari del 118 che l’hanno trasferita al Santa Maria.

La Polizia Municipale, che indaga sull’investimento, sta cercando testimonianze di cittadini che avessero assistito all’incidente e che possano fornire informazioni utili per rintracciare il pirata della strada.

share

Stampa