Terni, auto in bilico su una scarpata dopo incidente | Ci pensano i Vigili del Fuoco

share

I Vigili del fuoco di Terni sono intervenuti sulla strada della Valserra per un incidente stradale. Secondo quanto è stato possibile apprendere sembra che il sinistro abbia coinvolto un’auto che, per motivi ancora al vaglio delle forze dell’ordine, è finita fuori strada in bilico su una profonda scarpata. I caschi rossi, prontamente intervenuti sul luogo dell’incidente, hanno recuperato l’auto con il verricello, mettendo in sicurezza il veicolo e la donna rimasta all’interno. La donna è stato poi preso in cura dal personale medico del 118 e trasferita al Pronto Soccorso per le cure del caso.

share

Stampa