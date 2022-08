Terni, auto distrutta da incendio - Tuttoggi

Auto distrutta da incendio in via Fonderia, salvo il conducente. Sul posto i Vigili del fuoco, traffico rallentato per operazioni di bonifica

Nella serata di ieri 17 agosto un’auto è stata completamente distrutta dalle fiamme. Il conducente dell’auto, secondo quanto appreso, si è reso conto che qualcosa non andava ed è riuscito ad accostare lungo viale Fonderia prima che l’incendio investisse completamente il mezzo.

Incendio auto, intervento dei Vigili del fuoco

Subito è scattato l’intervento dei Vigili del fuoco che, una volta sul posto, hanno provveduto ad estinguere l’incendio e a bonificare l’area. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta, ma l’auto è andata completamente distrutta.