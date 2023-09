Terni, autisti alla guida sotto effetto di droghe: 'strage' di patenti ritirate - Tuttoggi.info

Autisti e automobilisti alla guida sotto effetto di droghe: controllate 30 persone, 5 sono risultate positive ai test della Stradale

Il Servizio Polizia Stradale ha dato il via ad una campagna straordinaria di controlli volti ad accertare le condizioni psicofisiche dei conducenti lungo la viabilità autostradale, con l’impiego di un laboratorio mobile convenzionato, a bordo del quale è istallata una avanzatissima ed efficace strumentazione, che ha lo scopo di accertare la guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Il camper, perfettamente attrezzato come un vero e proprio laboratorio messo a disposizione dalla Società Forensic, con a bordo medici ed un chimico di laboratorio, ha reso possibile eseguire direttamente su strada le analisi di secondo livello della saliva al fine di verificare, in modo scientificamente certo, l’assunzione di droghe o simili sostanze di quanti sono stati fermati a bordo di mezzi in transito.

Automobilisti positivi a sostanze stupefacenti: patenti ritirate e mezzi sequestrati

Oltre 30 conducenti sono stati sottoposti al doppio controllo alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope, alcuni dei quali conducenti professionali; 5 i conducenti che sono risultati positivi all’uso di sostanze, 3 dei quali l’avevano assunta poco prima di porsi alla guida del mezzo. E non meno rilevante è la circostanza che una delle tre violazioni all’articolo 187 cds è stata commessa da un autista di mezzi pesanti, la cui tolleranza è, stante le norme di riferimento, zero. Mezzi sottoposti a sequestro e patenti ritirate sono state la conseguenza di quella che, oltre ad essere una condotta sconsiderata, è non di meno un reato penalmente rilevante.

La sicurezza stradale non ammette deroghe, né interpretazioni ed i controlli, con l’ausilio di strumentazioni specifiche e all’avanguardia, proseguiranno incessantemente nei prossimi giorni e si estenderanno su tutta la provincia.