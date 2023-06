Terni, attività estive per minori: iscrizioni dal 12 giugno - Tuttoggi.info

Attività estive per minori dai 5 ai 17 anni: la scheda d'iscrizione.

La direzione Welfare del Comune di Terni rende noto che anche quest’anno, dal 19 giugno al 28 luglio, saranno disponibili iniziative ludiche e ricreative in diverse zone della città.

Ogni minore potrà partecipare a un turno di attività estiva di massimo due settimane. La frequenza è soggetta all’ordine di arrivo delle domande e al numero dei posti disponibili.

In caso di esaurimento dei posti, sarà possibile scegliere sede e turni alternativi.

Per iscriversi è opportuno compilare la scheda d’iscrizione. Per partecipare alle attività è necessario inviare la scheda compilata alla mail campus@coopactl.it, o consegnare la stessa a mano alla cooperativa sociale ACTL, in Via Aleardi 4.

“L’obiettivo – si legge in una nota del Comune – è quello di favorire l’integrazione tra minori con disabilità e non, attraverso percorsi educativi incentrati sulla combinazione di interventi specifici individuali e azioni di gruppo”.