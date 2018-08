Terni, asilo nido Cucciolo accorpato | ‘Buttati’ 70mila euro

Inaugurato a novembre 2017 e chiuso a settembre 2018, neanche un anno di vita per il nuovo asilo nido “Cucciolo” che non aprirà in vista del nuovo anno scolastico. Un investimento da 70mila euro da parte dell’allora giunta Di Girolamo, con le casse del comune già in rosso, partecipato dalla Regione, dall’Ater e dal Comune stesso.

Tutti soldi ‘buttati’, visto che proprio oggi, l’assessore alla Scuola, Valeria Alessandrini, è stata ‘costretta’ a deliberare la non apertura e l’accorpamento della struttura per mancanza di risorse e per non creare disservizi ai cittadini con una posticipazione della data di apertura delle scuole di infanzia.

Un investimento che poteva essere evitato; ricordiamo che il dissesto è stato decretato nel febbraio 2018, e già si sapeva che le casse del comune erano praticamente vuote.

Le dipendenti e i dipendenti della struttura saranno ricollocati nelle altre scuole, così come i 5 bimbi iscritti al nido che dovranno cambiare sede.

“Cucciolo è diventato grande”, aveva sottolineato l’allora assessore competente Tiziana De Angelis (PD), ma in realtà è rimasto ‘bambino’, visto che è giunto solo al 38° anno di vita.

Qualcuno ha ipotizzato che la chiusura potesse essere temporanea, ma, almeno al momento, l’asilo sarà effettivamente chiuso almeno per l’intero anno scolastico.

