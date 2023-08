Terni, arrivano i vigili di quartiere | 9 assunzioni a tempo determinato - Tuttoggi.info

Vigili di quartiere, a Terni arriva il servizio di prossimità. 9 assunzioni a tempo determinato per potenziare la Polizia Locale

9 assunzioni a tempo determinato di 9 agenti di Polizia Locale nell’ambito del progetto “Sicurezza e legalità”, che vede a Terni l’introduzione del “vigile di quartiere”. Il progetto, secondo quanto si legge nella descirizione dello stesso “vuole perseguire l’obiettivo di potenziare la presenza della Polizia Locale sul territorio e a tale fine si ritiene di proporre in via sperimentale una tipologia di servizi di prossimità, attivando la figura del cosiddetto ‘vigile di quartiere'”. Il progetto sarà finanziato con una parte dei proventi derivati dalle multe della Polizia Locale, per un importo di circa 130mila euro.

Chi è il vigile di quartiere

La figura dell’operatore di polizia locale di prossimità è un referente di zona che ha il compito di: intervenire a risolvere problematiche di natura viabilistica o relative a fenomeni di illegalità o inciviltà; segnalare le criticità rilevate ad altre pubbliche amministrazioni o agli eventuali Ufficio del Comune, richiedere l’intervento di altre forze dell’ordine ove ritenuto necessario. Un apposito ufficio, all’interno del Comando avrà il compito di coordinare tutte le attività inerenti il progetto e convoglia le informazioni che giungono dagli operatori sul territorio alle competenti Direzioni dell’Ente

Il ruolo del vigile di quartiere

Secondo quanto si legge nell’atto del progetto, il ruolo dei vigili di quartiere sarà concentrato su “controlli di polizia stradale soprattutto nella realizzazione di azioni mirate alla riqualificazione urbana con particolare riferimento ai fenomeni legati alla turbativa della civile convivenza, del bivacco, dell’ accattonaggio molesto, dell’ insudiciamento e dell’ uso sconveniente di aree e spazi pubblici, dell’ imbrattamento e del vandalismo grafico, oltre alla rilevazione di eventuali situazioni di disagio o di pericolosità legate al traffico e alla viabilità, allo stato di manutenzione di strade, marciapiedi, giardini pubblici o edifici”.