Terni, appartamento in fiamme, evacuata palazzina

Verso le 13.00 di oggi si è sviluppato un incendio in un appartamento di un palazzo di via Staderini. Le fiamme, probabilmente scaturite da un corto circuito di un quadro elettrico o dalla stufa dell’abitazione vista l’ora di pranzo, ha presto interessato l’interno dell’abitazione con le fiamme visibile dalle finestre. Subito è scattata la richiesta di intervento ai Vigili del fuoco che, una volta sul posto, hanno provveduto all’evacuazione della palazzina. I caschi rossi hanno operato grazie al supporto del nucleo Nbcr (nucleare battereologico chimico radiologico), specializzato in incendi dove si opera in ambienti stretti come appartamenti e in mancanza di ossigeno. In breve tempo i Vigili del fuoco hanno domato le fiamme e, ora, sono in corso le indagini per stabilire con certezza le cause dell’incendio. Non si registrano feriti.

