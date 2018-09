Terni, ‘aperitivo tossico’ | Cinque donne in ospedale

Nella notte di domenica scorsa (9 settembre) quattro donne che avevano mangiato insieme in un ristorante della provincia di Terni sono giunte al Pronto Soccorso dell’ospedale di Terni con sintomi gastroenterici (vomito, diarrea dolori addominali) a seguito di intossicazione alimentare. Tre donne sono state subito ricoverate. Una quinta donna si è recata al Pronto Soccorso questa mattina (11 settembre) ed è al momento monitorata in OBI. Sono in corso ulteriori indagini per individuare l’agente che ha causato l’intossicazione.

