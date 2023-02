Terni, al via le celebrazioni in onore di San Valentino: "Dall'amore, alla vita, alla pace" il tema di quest'anno - Tuttoggi

Venerdì 3 febbraio, nel salone della Curia Vescovile, il vescovo di Terni, Narni e Amelia, Francesco Antonio Soddu, il sindaco di Terni, Leonardo Latini, e l’assessore alla Cultura della Regione Umbria, Paola Agabiti, hanno illustrato il programma delle iniziative. Con loro l’assessore alla Cultura del Comune di Terni, Maurizio Cecconelli, il direttore di UmbriaLibri, Angelo Mellone, il vicario generale della diocesi, Salvatore Ferdinandi, il vicario episcopale per il laicato, Matteo Antonelli, e il parroco della basilica di San Valentino, Johnson Perumittath.

Soddu: “Vita e pace sono termini importanti”

“La vita e la pace – ha dichiarato il vescovo Soddu – sono temi importanti in questo periodo. Ogni giorno si parla di guerra, quindi di pace, da cui nasce la vita. Alla base degli eventi valentiniani l’amore, tema affidato ad associazioni, organismi ecclesiali e movimenti”.

Il 14 febbraio la Messa Solenne e il pranzo per gli anziani nella chiesa di San Lorenzo

Numerosi gli appuntamenti rivolti a tutti i ternani, e non solo. In primo piano, però, la Giornata del Malato, il Solenne Pontificale e la Messa Solenne. La Giornata del Malato si terrà l’11 febbraio prossimo alle ore 17.30 presso la cattedrale di Terni. Seguirà, alle ore 21.00, una veglia di preghiera con l’urna di San Valentino. Il 12 febbraio, invece, avrà luogo il Solenne Pontificale del vescovo Soddu e la processione per le vie della città. Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, il vescovo celebrerà la Messa Solenne. Al termine sarà inaugurata la vetrata artistica realizzata dagli studenti del Liceo Artistico Metelli, donata dal Lions Club San Valentino.

Alle ore 13.00, poi, il pranzo per gli anziani nella chiesa di San Lorenzo, alle 18.00 la benedizione e la consegna dei cuori a San Valentino, e alle ore 21.00 la nomina ad ambasciatrice di San Valentino della pianista Cristiana Pegoraro.

Il programma delle manifestazioni valentiniane

Dalla Festa della Promessa al Cinquantesimo di Matrimonio

Nella basilica di San Valentino, tuttavia, si terranno, anche quest’anno, la nota Festa della Promessa dedicata a giovani coppie (5 febbraio alle ore17.00), il Venticinquesimo di Matrimonio (19 febbraio alle ore 11.00) e il Cinquantesimo di Matrimonio (26 febbraio alle ore 11.00).

Latini: “Possiamo pensare in grande”

“La Diocesi, il Comune di Terni e la Regione Umbria hanno collaborato per la realizzazione degli eventi valentiniani”, ha dichiarato il sindaco di Terni, Leonardo Latini. “Terni è un punto di riferimento per l’Umbria: possiamo pensare in grande lasciando da parte la dimensione localistica della festa di San Valentino”.

San Valentino e la città di Terni in onda su Sky grazie a un video promozionale

“San Valentino deve uscire dalla dimensione territoriale e regionale”, ha aggiunto, da parte sua, l’assessore regionale Agabiti. “E’ stato realizzato, infatti, un video promozionale in onda su Sky: San Valentino è un’occasione importante per Terni e per la Regione Umbria”.

Clicca qui per il programma completo