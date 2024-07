Terni, al via il servizio civile ambientale e digitale in Comune - Tuttoggi.info

E’ stato pubblicato, a Terni, il bando di selezione di servizio civile ambientale e servizio civile digitale.

Il Comune di Terni selezionerà complessivamente 33 giovani (11 + 12), che saranno inseriti per un anno nei servizi comunali, con un impegno di 25 ore settimanali.

Ai giovani saranno riconosciuti un contributo economico di 507,30 euro, la certificazione delle competenze e un percorso di orientamento al lavoro. Inoltre, ai giovani che partecipano al servizio civile per la sua intera durata saranno riservati posti nei concorsi pubblici.

Requisiti

Possono presentare domanda coloro che:

• sono in possesso della cittadinanza italiana, di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, di Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

• hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non hanno superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

• non hanno riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore a un anno per delitto non colposo oppure a una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Ulteriori requisiti e indicazioni per la partecipazione sono riportate nel bando.

Domande

I giovani dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet o smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, entro il 26 settembre alle ore 14.00. È necessario essere in possesso dello SPID.

All’interno della piattaforma DOL, per candidarsi al servizio civile del Comune di Terni sarà possibile scegliere:

• Programma SCD – COMUNI DIGITALI CONNESSIONI UNIVERSALI Comuni Digitali in Umbria

(programma di ANCI Lombardia) e la sede prevalente di svolgimento.

o codice sede 212092: municipio, PIAZZA MARIO RIDOLFI (6 volontari)

o codice sede 212096: servizi sociali, PIAZZA SAN FRANCESCO D’ASSISI (1 volontario)

o codice sede 212108, direzione istruzione, CORSO CORNELIO TACITO (2 volontari)

o codice sede 226606, UFFICI MUNICIPIO DISLOCATI, VIA ROMA, 36 (2 volontari)

• Programma SCA – Comuni green in Abruzzo, Sardegna e Umbria, codice sede 212095, CORSO DEL POPOLO 30, (12 volontari di cui 1 posto riservato a Giovani con Minori Opportunità)