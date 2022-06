Terni, agli arresti domiciliari con il reddito di cittadinanza: denunciato 47enne - Tuttoggi

L’uomo, infatti, al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, nell’istanza aveva evitato di indicare la misura detentiva.

La concessione di questo sostegno economico, come è noto, è subordinata alla sussistenza di requisiti reddituali e patrimoniali, ma anche personali. Il beneficiario, quindi, non deve essere sottoposto a misure cautelari o condannato per reati gravi.

Oltre alla denuncia in Procura, per la violazione dell’art. 7 del Decreto Legge 4/2019, i Carabinieri hanno inviato una comunicazione all’Inps per la revoca del beneficio. L’uomo, da parte sua, dovrà restituire la somma indebitamente percepita.