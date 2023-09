Terni, aggressioni e violenza tra giovani: proroga ordinanza antivetro - Tuttoggi.info

Terni, la Questura avverte il sindaco "Episodi di violenza e aggressioni fra giovani", Bandecchi proroga ordinanza antivetro

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha firmato un’estensione dell’ordinanza antivetro “ai fini del decoro, della vivibilità e della sicurezza urbana nelle aree site all’interno del centro urbano” che sarà in vigore dal primo ottobre 2023 al 14 gennaio 2024.

Ordinanza antivetro, Questura “Episodi di violenza e aggressioni tra giovani”

Nel dispositivo, oltre alle problematiche legate al decoro, si fa riferimento anche ad alcune indicazioni della Questura di Terni, che riguardano il potenziale rischio per i più giovani, che potrebbero utilizzare il vetro per episodi di violenza e aggressioni. Ecco quanto si legge nel dispositivo: “In occasioni di coordinamento svoltesi anche presso la locale Questura, è emerso che permangono le seguenti esigenze al fine di prevenire eventuali criticità, già emerse nel passato, anche in relazione a episodi di violenza e aggressioni fra giovani, nella prospettiva di eliminare i pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”. Non una buona notizia per i giovani ternani, considerati ad alto rischio di violenza dalla Questura di Terni: anche da questa osservazione di particolare ‘allarme’ sociale è scaturita la volontà di prorogare l’ordinanza antivetro.

Dove è vietato il vetro

Dalle ore 15.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, del venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi, a partire dalla data della pubblicazione dell’ordinanza e fino al 14.01.2024, nelle seguenti aree e zone del centro delimitate dalle seguenti vie, incluse nei divieti, e segnatamente Piazza Tacito (compresa), Viale della Stazione, Piazza Dante (compresa), Viale C. Dentato, piazzale della Rivoluzione Francese (compreso), Viale C. Dentato, Via della Bardesca, Piazza Buozzi, Corso Vecchio, Via della Biblioteca, Via C a , Lungonera Cimarelli, Via Vittime delle Foibe, Corso del Popolo, Via dell’Annunziata, Piazza Briccialdi, Via Mirimao, Via Carducci, Via Botticelli, Piazza Dalmazia (compresa), Via della Vittoria, Via C. Battisti, nonché il Parco la Mola ex SICE- Via Mola di Bernardo.

Cosa è vietato

“La detenzione di contenitori di vetro – si legge nell’ordinanza – ai fini dell’immediato consumo di bevande di qualsiasi tipo; b) la vendita per asporto da chiunque effettuata di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro. E comunque consentita la vendita di tali prodotti Finalizzata all’ordinario approvvigionamento domestico laddove i medesimi vengano collocati dall’esercente all’interno di buste di plastica, di pacchi o di imballaggi; c) la somministrazione di bevande in contenitori di vetro da chiunque effettuata con le sole eccezioni di seguito riportate. I divieti di cui alle lettere b) e c) si applicano nei confronti di qualsiasi titolare o gestore di attività commerciali legittimate alla vendita al dettaglio per asporto ed in particolare quelle in sede fissa, su aree pubbliche, artigianali, dei produttori agricoli, tramite distributori automatici, oltreché quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché eventi organizzati da associazioni senza fini di lucro, e presso circoli privati gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni a favore dei rispettivi associati, qualora consentiti dalla normativa emergenziale vigente”.