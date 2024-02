Terni, aggressione al parcheggio della discoteca: grave un giovane - Tuttoggi.info

Identificato il presunto autore dell'aggressione nel parcheggio dell' 'Opificio'. Denunciato per lesioni gravi. Vittima operata d'urgenza

Una serata in discoteca trasformata in incubo per un 28enne che, nella notte tra sabato e domenica 18 febbraio, è rimasto vittima di un’aggressione all’esterno del parcheggio della discoteca “Opificio”: un colpo al volto e la rovinosa caduta a terra che ha causato una seria ferita alla testa. Poi la corsa in ospedale in codice rosso.

I fatti – Secondo quanto appreso da TO, tra la vittima dell’aggressione e un altro ragazzo sarebbe scoppiata una lite, per futili motivi, all’interno della discoteca: l’alterco sarebbe poi continuato all’esterno del locale e, mentre i contendenti continuavano a scambiarsi reciproche accuse, da un’auto è scesa una terza persona, amico di uno dei due, che ha colpito il 28enne al volto. Il colpo è stato particolarmente violento visto che il giovane è caduto a terra e ha sbattuto la testa e ha iniziato a perdere sangue.

Aggressione fuori dalla discoteca, corsa in ospedale e intervento

Da subito le condizioni del giovane sono sembrate serie e un equipaggio del 118 è prontamente intervenuto sul posto per prestare soccorso al paziente ferito. Dopo le prime cure in loco, il 28enne è stato stabilizzato e trasferito in codice rosso al Pronto Soccorso di Terni dove è stato affidato alle cure del personale medico. Le condizioni serie del paziente hanno indotto i medici a intervenire di urgenza alla testa. Nella mattina di oggi, 19 febbraio, il giovane si è svegliato e le sue condizioni sembrerebbero migliorate.

Denuncia per lesioni gravi

L’immediato intervento delle forze dell’ordine ha permesso anche di identificare il presunto aggressore del 28enne. Sono i Carabinieri di Terni, coordinati della Procura dalla Repubblica, a procedere nelle indagini che vedono l’aggressore denunciato per lesioni gravi.