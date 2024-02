Terni, accoltellato in casa: giovane gravissimo - Tuttoggi.info

Giovane accoltellato a Terni, è caccia agli aggressori. Indaga Polizia di Stato. Il paziente è in Rianimazione con riserva di prognosi

Un giovane di 23 anni, di nazionalità tunisina, è stato accoltellato all’interno di un’abitazione di via Battisti, nei pressi di piazza dell’Orologio. Attualmente si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione con riserva di prognosi: a preoccupare il personale sanitario sono le condizioni del braccio dove è stato diretto il fendente e la copiosa emorragia che ne è scaturita. Il fatto, come riportato dal quotidiano online UmbriaOn, si è verificato nella serata di ieri: per motivi ancora in corso di accertamento da parte della Polizia di Stato, che indaga sul fatto di sangue, il giovane tunisino è stato accoltellato a un braccio mentre si trovava all’interno dell’abitazione situata al civico 38.

Accoltellato, fuga e corsa in ospedale

Il giovane ha cercato di sfuggire ai suoi aggressori, sembra infatti che siano coinvolte più persone, scendendo in strada e, dopo aver raggiunto piazza Dalmazia a piedi e sanguinante, ha trovato l’aiuto di alcuni passanti che hanno dato l’allarme al 118. Un equipaggio di sanitari è prontamente giunto sul posto, per poi trasferire il paziente al Pronto Soccorso in codice rosso. Nell’abitazione dove si è verificato l’accoltellamento si sono portati gli agenti della Questura di Terni che, oltre ad aver raccolto le prime testimonianze e indizi in loco, ha sequestrato i filmati di alcune telecamere presenti in zona che potrebbero risultare preziosi per risalire all’identità degli aggressori.