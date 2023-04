Terni abbraccia Moreno Asciutti "Ora sei libero" - Tuttoggi.info

Celebrato il funerale di Moreno Asciutti. Folla commossa a San Gabriele, stretta nel dolore di Lorella, Angelo e Angela. Addio Moreno

Una folla composta, commossa e unita nel dolore dei cari di Moreno Asciutti, ha partecipato al funerale che si è tenuto nel pomeriggio di oggi, 6 aprile, nella chiesa di San Gabriele. A officiare il rito funebre è stato Don Riccardo Beltrami: “Ora sei libero” – ha detto il sacerdote, ricordando come il sommo bene, nel giorno del giovedì santo, aspetti Moreno. I cari, i parenti, amici, rappresentanze dell’informazione, delle forze dell’ordine, conoscenti, in tanti hanno voluto essere presenti per dare l’ultimo abbraccio a “un uomo che ha seminato tanto bene – come ha detto ancora Don Riccardo – e che ora è pronto a riceverlo in cambio”.

Addio Moreno “Queste parole non fanno notizia”

“Queste parole non fanno notizia – ha sottolineato Don Riccardo – ma sono parole di bene e dobbiamo essere pronti ad aprire il nostro cuore ad esso. Moreno è riuscito a svolgere il lavoro che amava con professionalità e dedizione, ma la sua ripresa più bella sei tu, Lorella” – riferendosi alla compagna di vita che lo ha accudito fino agli ultimi giorni di vita, insieme ai fratelli Angela e Angelo.