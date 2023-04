Terni, a marzo l'inflazione rallenta ma i prodotti alimentari volano - Tuttoggi.info

A Terni l'inflazione media si attesta al +8%, poco sopra la media nazionale; al 13,2% i prodotti alimentari.

A marzo, a Terni, l’inflazione continua a rallentare.

Lo stesso, però, non si può dire per il carrello della spesa: mentre l’inflazione media diminuisce passando dal +9.4% a un +8%, quella calcolata per i prodotti alimentari è pari a +13,2%, principalmente a causa dei rincari di frutta, olio d’oliva, birra e aperitivi.