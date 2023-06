Terni, a maggio l'inflazione scende ma crescono latticini, gelati e alimenti per bambini - Tuttoggi.info

Nel mese di maggio l’inflazione torna nuovamente a scendere, dopo la leggera risalita di aprile, e si attesta a +8,3%.

I servizi statistici del Comune di Terni hanno diffuso il bollettino mensile sull’andamento dei prezzi: nel mese di maggio l’inflazione torna nuovamente a scendere, dopo la leggera risalita di aprile, e si attesta a +8,3% (ad aprile il dato era dell’8,5%).

Segnano ancora una crescita i prezzi degli alimentari, tendenzialmente in costante rialzo (+12,7% su base annua).

In particolare questo mese si segnalano aumenti significativi nel prezzo della frutta fresca di stagione (aumentata in media di quasi il 10%) e dei vegetali freschi (+4,7%).

Crescono anche i latticini, i gelati (+25% rispetto allo scorso anno) e gli alimenti per bambini; questi ultimi in modo significativo: +4% rispetto allo scorso mese e +24,3 rispetto al mese di maggio 2022.