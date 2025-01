Terni, 23enne incensurato trovato con 63 dosi di cocaina e 1200 euro: arrestato - Tuttoggi.info

Nel pomeriggio di sabato, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Terni hanno

tratto in arresto per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio un 23enne di origini albanesi, senza

fissa dimora in Italia ed incensurato.

Nel corso di un servizio ad ampio raggio svolto nella zona della stazione ferroviaria, un equipaggio

ha notato un’utilitaria il cui conducente, resosi conto della presenza delle forze dell’ordine, aveva

adottato una condotta di guida incerta: fermato ed identificato, il giovane ha affermato di provenire

da Latina, dove effettivamente era stata noleggiata l’autovettura ma non ha saputo giustificare la

propria presenza in città, mostrandosi anzi nervoso ed insofferente. Pertanto gli operanti hanno

approfondito il controllo ed a seguito della perquisizione personale e veicolare hanno rinvenuto

circa 70 grammi di cocaina, suddivisi in 63 dosi e la somma in contanti, in banconote di vario

taglio, pari ad oltre 1.200,00 €, ritenuta provento dell’attività delittuosa, sottoponendo il tutto a

sequestro.



Per l’uomo è scattato così l’arresto ed il trattenimento in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza

di convalida, svoltasi ieri, all’esito della quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto per

il 23enne la custodia cautelare in carcere. Nei confronti del giovane è stata avviata anche la procedura per l’emissione del foglio di via con divieto di ritorno nel capoluogo.