Terni, 16enne scappa di casa | Agenti lo riportano dalla madre grazie a identikit - Tuttoggi

Identikit decisivo per rintracciare il ragazzino in fuga. Storia a lieto fine per un minore scappato di casa e riconsegnato alla madre

Nella giornata di ieri, 6 novembre , un ragazzino di 16 anni si è allontanato dalla propria abitazione, facendo perdere le sue tracce: i genitori, spaventati, si sono subito rivolti al personale della Questura di Terni per presentare una denuncia di scomparsa. Dopo aver fornito l’identikit del ragazzo, una foto, caratteristiche somatiche e abbigliamento, gli agenti hanno iniziato le indagini.

16enne scappa di casa, rintracciato dalla Polfer

I poliziotti hanno diramato immediatamente l’identikit alla Polizia Ferroviaria e, dopo alcune ore di ricerche, fortunatamente c’è stato il lieto fine. Il giovane è stato infatti rintracciato dagli agenti all’interno di uno spazio adibito ai distributori automatici di cibi e bevande. Il 16enne, disorientato, ma in buone condizioni di salute è stato dunque riaffidato alla madre.