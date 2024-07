Terni, 16 milioni di euro di multe da recuperare - Tuttoggi.info

A Terni mancano 16 milioni di euro nelle casse del Comune dovuti alla mancata riscossione delle multe

Il Consiglio comunale, nella seduta odierna, con 20 voti a favore e 11 astenuti ha approvato l’indizione della gara per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate derivanti da violazioni al Codice della Strada relativi alle annualità dal 2020/2021 al 2026/2027 per la durata di quattro anni. Contestualmente è stato disposto di valutare l’opportunità di prevedere nel bando di gara, tra i servizi aggiuntivi a titolo gratuito, l’attività di incentivazione al pagamento dei carichi già affidati ad ADER e non prescritti,

Terni, 16 milioni di euro di multe da recuperare

L’atto è stato preceduto da una intensa attività di ricognizione sui residui attivi per i quali non era ancora stata affidata la riscossione che ha determinato una consistenza totale di oltre 16 milioni di euro (residui attivi 2018-2023).

La decisione di affidare il servizio di riscossione deriva dalla consapevolezza della valenza strategica di una corretta gestione delle entrate attraverso un efficiente ed efficace sistema di riscossione e monitoraggio, anche con particolare riguardo al recupero dell’evasione. L’amministrazione comunale, dunque, intende integrare e migliorare le procedure di gestione e di riscossione delle entrate di propria competenza attraverso l’omogeneizzazione dei relativi procedimenti amministrativi e delle banche dati