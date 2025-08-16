 Ternano spacciatore record a Bologna | Aveva anche la droga del cannibale - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Ternano spacciatore record a Bologna | Aveva anche la droga del cannibale

Redazione

Ternano spacciatore record a Bologna | Aveva anche la droga del cannibale

Droga del cannibale e bazar della droga, ternano arrestato a Bologna. Polizia sequestra 8 Kg. di sostanza stupefacente
Sab, 16/08/2025 - 06:34

Condividi su:

Nella mattina del 4 agosto 2025, la Polizia di Stato di Bologna ha arrestato un uomo italiano, incensurato e privo di attività lavorativa, residente a Bologna in zona Barca, che nella sua abitazione aveva un vero e proprio deposito di droghe sintetiche. Nello specifico, il personale della Squadra Mobile, sulla scorta di diverse segnalazioni, ha proceduto ad effettuare una perquisizione domiciliare d’iniziativa presso l’abitazione in questione. Alla vista dei poliziotti, il giovane italiano classe 1996 e residente a Terni, ha tentato immediatamente di chiudere la porta per impedire l’accesso agli agenti, senza però riuscirci.  All’interno della camera da letto del ragazzo, i poliziotti hanno trovato un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti di diversa tipologia e suddiviso in varie buste di plastica, sia sottovuoto che aperte. In particolare, venivano sequestrati:

·Oltre 2 chili di cristalli di MDMA, complessivamente 2.200 pastiglie di diverse dimensioni e colore;

·2 chili di Ketamina;

·Oltre 4 chili di Mefredone, noto anche come “Sali da bagno” e “droga del cannibale”;

·60 grammi di Metilone, altro catinone sintetico della tipologia “sali da bagno”;

·65 grammi di Anfetamina e Metanfetamina;

·23 grammi di Marijuana.

Droga del cannibale

Sono stati, inoltre, sequestrati bilance e bilancini di precisione, una macchina e cellophane per il sottovuoto, bustine piccole per singole dosi con chiusura ermetica e denaro contante per un totale di 1850.00 euro. Il Mefredone e Metilone, in gergo droga del cannibale e/o sali da bagno, chimicamente rientrano nella categoria dei catinoni sintetici, infatti sono molecole chimiche simili al catinone, principio attivo presente nella pianta di Khat originaria dell’Africa Orientale.

Di cosa si tratta

Dagli anni 2000, queste sostanze sono comparse sul mercato clandestino europeo a scopo ricreativo, assumendo appunti i nomi come “sali da bagno” per via dell’aspetto salino. Più recentemente, assieme ad altre droghe sintetiche, sono state soprannominate in rete come “droga del cannibale” per i gravissimi effetti negativi sulla salute e sul comportamento umano. Le sostanze vengono spesso prodotte in laboratori clandestini, con livelli di purezza variabili e residui chimici pericolosi, e confezionate come polveri o pastiglie colorate per attrarre i consumatori.

Gli effetti della droga

Queste sostanze sono stimolanti del sistema nervoso centrale, con effetti che includono tachicardia, agitazione, allucinazioni e insonnia, simili a quelli di MDMA e anfetamine. L’assunzione può avvenire per via nasale, orale o iniettiva, con dosi medie variabili dai 100 mg ai 250 mg. Il breve picco degli effetti spinge spesso i consumatori ad assumere dosi ripetute, aumentando il rischio di gravi danni alla salute. Sulla scorta di quanto accertato, il proprietario dell’appartamento veniva tratto in arresto in flagranza di detenzione di sostanza stupefacente ed associato presso la locale Casa Circondariale.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Assisi
Gravissimo incidente sulla Ss75 Centrale umbra, bisarca precipita nel terreno sottostante dopo tamponamento | Aggiornamenti
Città di Castello
Rissa tra 10 giovani alle 4 di notte, lanciate pure pietre e danneggiata una vetrina

Nei dintorni

Spoleto

Morte chef Domenico Vincenti, choc a Foligno e Spoleto | Martedì ricoverato per un malore

Spoleto

Trovato morto noto ristoratore, indagano i carabinieri

Spoleto

Mensa scuole Spoleto: iscrizione scade il 20 agosto

in umbria

gli ultimi pubblicati

Top News ITALIA

Trump “Se domani incontro con Putin positivo pace nel prossimo futuro”

Pillole Italpress

Il debito pubblico torna a salire

Pillole Italpress

Un Piano da 9 miliardi per guidare la transizione ecologica

Pillole Italpress

Ue, mercati agricoli resilienti nonostante le incertezze globali

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!