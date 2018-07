Ternano 55enne muore in mare a Porto d’Ascoli

Un 55enne di Terni è morto questa mattina mentre si trovava a Porto d’Ascoli di San Benedetto del Tronto. La tragedia è avvenuta mentre l’uomo, M. F. le sue iniziali, si trovava in mare. A notare il corpo immobile nell’acqua sono stati alcuni bagnanti.

Immediato l’intervento di bagnini e bagnanti presenti in spiaggia per portare a riva e soccorrere l’uomo. Ogni tentativo però è stato inutile. In zona è intervenuto anche un elicottero del 118, di cui purtroppo alla fine non c’è stato bisogno: per il 55enne, residente a Stroncone, non c’è stato nulla da fare.

(Foto di repertorio)

