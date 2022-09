Ternanello, confronto comitato-Comune serrato | Appello per ritiro ricorso - Tuttoggi

Ternanello, pubblicata determina per contratto vendita dei terreni. Appello al comitato di Melasecche "Ritirare ricorso"

Prosegue l’iter per la realizzazione del centro sportivo della Ternana Calcio “Ternanello”. Dopo i malumori del presidente rossoverde, Stefano Bandecchi, nella giornata di ieri, 27 settembre, il Comune di Terni ha pubblicato la determina n.2518 “Alienazione di terreni e fabbricati diruti siti in Terni, strada di Palmetta, alla Soc. Ternana Calcio S.p.a. Stipula contratto di compravendita”. Per un importo vicino ai 380mila euro il Comune cederà dunque il terreno dove dovrebbe sorgere “Ternanello”. Già, dovrebbe. È noto, infatti, che il comitato “Tuteliamo Colle dell’Oro” ha formalizzato un ricorso al Tar in merito alla variante urbanistica al Prg per separare il comparto urbanistico di Villa Palma.

Ternanello, confronto Comune-Comitato

In più di un’occasione l’amministrazione comunale ha incontrato i rappresentati del comitato e sono anche astate soddisfatte alcune richieste di ‘tutela del paesaggio’ avanzate dagli stessi ricorrenti. Nonostante questo l’azione legale portata avanti dal comitato, alla testa del quale c’è una conosciuta famiglia ternana, sembra destinata ad andare avanti, tanto che l’assessore regionale, Enrico Melasecche, nei giorni scorsi si era rivolto “alla sensibilità di persone che da generazioni vivono a Terni, qui lavorano ed hanno rapporti con tutti, che non possono non avere a cuore progetti sfidanti come questo del Centro Sportivo”. Appello al quale si aggiunge la raccolta di firme lanciata dall’associazione Codici.