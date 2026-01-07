Ternana, via anche Mammarella | L'ira di Rizzo "Nemici in casa" - Tuttoggi.info

Mammarella non è più il direttore sportivo della Ternana Calcio, è questa la prima notizia della conferenza stampa di presentazione del direttore dell’area tecnica Diego Foresti che, nel pomeriggio di oggi 7 gennaio, insieme al patron Gian Luigi Rizzo all’amministratore unico, Fabio Forti e all’avvocato Manlio Morcella (non presente al tavolo) ha incontrato la stampa per un punto sulla situazione in casa rossoverde. A qualcuno non è sfuggita l’assenza del direttore generale Giuseppe Mangiarano, il futuro del quale non è ancora chiaro: “Ha un contratto da serie A” – ha detto Rizzo – “Valuteremo la sua posizione”. La presenza del presidente e dell’amministratore unico sono segnali chiari, spiegati dallo stesso Rizzo: “Vogliamo figure libere da condizionamenti esterni e ternani che abbiano senso di appartenenza. La figura di Forti risponde a queste caratteristiche e Diego Foresti è stato richiamato perché a nostro giudizio è stato allontanato ingiustamente. La piazza lo ha accolto nel migliore dei modi. Confermiamo fiducia a Liverani che ha lavorato bene e non vogliamo cabaret, perché siamo per il lavoro”. L’allusione alla figura di Massimo Ferrero è evidente che, come titolato da Tuttoggi.info, aveva trasformato la sala stampa del Liberati in un cabaret da avanspettacolo il giorno della presentazione della ‘malcapitata’ Claudia Rizzo, giovane presidente rossoverde.

Rizzo “Avevamo nemici in casa, cerchiamo il miracolo”

“Dobbiamo sanare i bilanci – ha spiegato Rizzo – per delle situazioni non strutturali, ma create negli anni e occorre prudenza. Questo non esclude che dobbiamo portare in alto questi colori e dovremmo attrezzarci per questo miracolo. Abbiamo trovato nemici in casa – tuona Rizzo – e abbiamo riscontrato gravi ombre nell’operazione di acquisto: non tutti lavoravano per la società. A Mammarella è stato fatto un contratto da centinaia di migliaia di euro due giorni prima del closing, così come Ferrero, che aveva un contratto da Champions. In questo momento l’ira è tanta, ma abbiamo ridato certezza e solidità alla squadra”.

Ternana, Forti “Pronti per il mercato

“Sono orgoglioso, in quanto ternano di far parte di questa società – ha spiegato l’AU Forti – e nei prossimi giorni verranno risolti i contratti di Ferrero e Mammarella. Quello della signora Pucci è già stato risolto e abbiamo tutte le possibilità per fare mercato”.

Foresti “Squadra in salute, mercato mirato”

“Ho trovato una squadra in salute – ha precisato Diego Foresti – faremo un mercato oculato, la squadra non ha bisogno di follie, cercando di coprire alcuni ruoli che ha richiesto mister Liverani, con il quale mi sono subito trovato per la sua umiltà e professionalità. Mi dispiace essere andato via così perché l’esonero è venuto da persone forse poco serie, ma sono stato richiamato da persone che, invece, ritengo serie. La squadra sta bene e la società è presente: Liverani ha lavorato bene nonostante avesse sempre il coltello puntato alla schiena da chi cercava di destabilizzare l’ambiente”.